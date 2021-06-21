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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:39
Последний раз я проходил ТО в 2012г. Мне его привезли прямо на дом. Машина из гаража не выезжала. Возвращаем старые схемы заработка. А вы рассказываете про Евросоюз и борьбу с коррупцией. Когда по договору про ассоциацию у нас будут еврозарплаты? И из-за дебильных налогов на ростаможку мы не можем позволить купить себе нормальные машины .
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:41
Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Таки не налог, а сбор. И сумма его была смешная сотня гривен.
Никуда тот сбор не был перенесён так по сути то была административная плата за техосмотр. Такая же как например за выдачу загранпаспорта (загранпаспорт даже дороже обходится).
Акциз на бензин существовал до этого. Он неоднократно повыщался до этого и после этого тоже - по твоей логике получается что каждое повышение акциза это перенос в него какого-то налога, так чтоли? Акциз в 2011 повышался не одновременно с отменой ТО.
А расскажи заодно какие налоги были перенесены в выросшие акциз на водку и акциз на сигареты. Ну раз ты такой эксперт по переносу налогов в акциз - ты точно должен знать.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:44
Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:47
В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Плата за техосмотр была отдельно, и не даже не одна платёжка. Транспортный сбор, являющийся по сути налогом - отдельно. Не надо тут рассказывать то, чего не знаете. Любой, кто сам проходил техосмотр, знает это. Это о вас многое говорит.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:49
Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08
Опять поборы. Не надо нам это Евросоюза, одни сказки как там хорошо жить.
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:13
Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Забагато однотипних критичних постів.
У ботів зовсім немає фантазії..?
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