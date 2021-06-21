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В Україні планують повернути
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В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:39

Последний раз я проходил ТО в 2012г. Мне его привезли прямо на дом. Машина из гаража не выезжала. Возвращаем старые схемы заработка. А вы рассказываете про Евросоюз и борьбу с коррупцией. Когда по договору про ассоциацию у нас будут еврозарплаты? И из-за дебильных налогов на ростаможку мы не можем позволить купить себе нормальные машины .
wowk0502
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:41

Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

  alter написав:Вообще-то, налог очень даже существовал и был отменен одновременно с повышением акцизов на топливо, то есть по сути таки "перенесен".

Таки не налог, а сбор. И сумма его была смешная сотня гривен.

Никуда тот сбор не был перенесён так по сути то была административная плата за техосмотр. Такая же как например за выдачу загранпаспорта (загранпаспорт даже дороже обходится).

Акциз на бензин существовал до этого. Он неоднократно повыщался до этого и после этого тоже - по твоей логике получается что каждое повышение акциза это перенос в него какого-то налога, так чтоли? Акциз в 2011 повышался не одновременно с отменой ТО.

А расскажи заодно какие налоги были перенесены в выросшие акциз на водку и акциз на сигареты. Ну раз ты такой эксперт по переносу налогов в акциз - ты точно должен знать. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:44

Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

  wowk0502 написав:Последний раз я проходил ТО в 2012г. Мне его привезли прямо на дом.

Ай как хорошо тебя развели: продали ТО которое было отменено годом ранее. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:47

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

vitaliy_berdinskikh написав:
  alter написав:Вообще-то, налог очень даже существовал и был отменен одновременно с повышением акцизов на топливо, то есть по сути таки "перенесен".

Таки не налог, а сбор. И сумма его была смешная сотня гривен.

Никуда тот сбор не был перенесён так по сути то была административная плата за техосмотр. Такая же как например за выдачу загранпаспорта (загранпаспорт даже дороже обходится).


Плата за техосмотр была отдельно, и не даже не одна платёжка. Транспортный сбор, являющийся по сути налогом - отдельно. Не надо тут рассказывать то, чего не знаете. Любой, кто сам проходил техосмотр, знает это. Это о вас многое говорит.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:49

Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

  alter написав:Не надо тут рассказывать то, чего не знаете.

Я как раз знаю и помню что никто никуда ничего не переносил. Транспортный сбор просто отменили.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08

Опять поборы. Не надо нам это Евросоюза, одни сказки как там хорошо жить.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:13

Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

Забагато однотипних критичних постів.
У ботів зовсім немає фантазії..?
AleksD
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