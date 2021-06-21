В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

Додано: Вів 22 чер, 2021 13:41

alter написав: Вообще-то, налог очень даже существовал и был отменен одновременно с повышением акцизов на топливо, то есть по сути таки "перенесен". Вообще-то, налог очень даже существовал и был отменен одновременно с повышением акцизов на топливо, то есть по сути таки "перенесен".

Таки не налог, а сбор. И сумма его была смешная сотня гривен.Никуда тот сбор не был перенесён так по сути то была административная плата за техосмотр. Такая же как например за выдачу загранпаспорта (загранпаспорт даже дороже обходится).Акциз на бензин существовал до этого. Он неоднократно повыщался до этого и после этого тоже - по твоей логике получается что каждое повышение акциза это перенос в него какого-то налога, так чтоли? Акциз в 2011 повышался не одновременно с отменой ТО.А расскажи заодно какие налоги были перенесены в выросшие акциз на водку и акциз на сигареты. Ну раз ты такой эксперт по переносу налогов в акциз - ты точно должен знать.