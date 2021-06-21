В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

Додано: Сер 23 чер, 2021 00:10

1) Ну так пускай проходят техосмотр те, кто собирается ехать в евросоюз на своем авто - вперед и с песней, смотрелись и 2 года могут кататься хоть кажен день туда-сюда... А МНЕ ЛИчНО ЭТОТ ЕВРОСОЮЗ НЕ НУЖЕН (был там в расцвет капитализма и в германии, и в польше и даже в дании - не надо не понравилось и ехаать туда не собираюсь) как их осмотры.

2) Уважаемое государство Украина и Евросоюз который требует осомтров авто для начал пусть осмотрят все дороги Украины, ведь даже в столице такое творится, что подвеска у любой машины умирает в 10 раз быстрее, чем на дорогах евросоюза, но даже основные автодороги страны (автомагистралей выского качества как в евросоюзе в украине практически нет) в плачевном состоянии, но зато государство которое должно держать эти дороги в соответствии с евросоюзом хочет меня же контролировать на неисправности в подвеске, возникшие как раз из-за некачественных дорог, которые должно быть обеспечено государством ;)....