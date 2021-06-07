Українським митникам не вистачає сучасного обладнання для повноцінної боротьби з контрабандою.
Дивися повний текст У Держмитслужбі розповіли, чого не вистачає для боротьби з контрабандою.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 08:50
У Держмитслужбі розповіли, чого не вистачає для боротьби...
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Дивися повний текст У Держмитслужбі розповіли, чого не вистачає для боротьби з контрабандою.
Додано: Вів 22 чер, 2021 08:50
"Боремся с контрабандной"?? Я чуть чаем не подавился....
Это все недавно типо забыли, как почти лям зелени изъяли на одном из КПП на западной? Черти.
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