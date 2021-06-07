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У Держмитслужбі розповіли, чого
не вистачає для боротьби...

У Держмитслужбі розповіли, чого не вистачає для боротьби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:50

У Держмитслужбі розповіли, чого не вистачає для боротьби...

Пропонуємо до обговорення:
Українським митникам не вистачає сучасного обладнання для повноцінної боротьби з контрабандою.

Дивися повний текст У Держмитслужбі розповіли, чого не вистачає для боротьби з контрабандою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:50

"Боремся с контрабандной"?? Я чуть чаем не подавился....
Это все недавно типо забыли, как почти лям зелени изъяли на одном из КПП на западной? Черти.
dimo_0n
 
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