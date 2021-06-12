Мер Маямі сподівається привабити китайських майнерів криптовалют низькими цінами на енергію і чистої ядерною енергетикою
Дивися повний текст Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими цінами на енергію.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:08
Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими цінами на енергію.
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:42
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