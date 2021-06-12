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Маямі заманює китайських
Bitcoin-майнерів низькими...

Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:08

Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Маямі сподівається привабити китайських майнерів криптовалют низькими цінами на енергію і чистої ядерною енергетикою

Дивися повний текст Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими цінами на енергію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:08

Чому наші бездіють і зупиняють АЕС не зрозуміло..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:42

  Rainbow написав:Чому наші бездіють і зупиняють АЕС не зрозуміло..

Потому как с нашим законодательством, каждый год (в лучшем случае) меняющимся -- сюда фиг кого заманишь -- хоть бесплатно это лепестричество продавай :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:28

Re: Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими...

Сжигают ресурсы планеты на игру вголландкие луковицы,да еще и кто.. мир сошел с ума.
Asing
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:40

В Майами ядерная енергетика чистая а в Украине грязная. Зато у нас Ахметовская *зеленая енергия* чистая, которую почему то даже Европа у нас не хочет покупать. Позакрывали енергоблоки АЕС зато настроили ахметовских ветряных мельниц по бешенным тарифам. Сами себе яму выкопали в ней и будем сидеть.
fiona98
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