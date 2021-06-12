Мер Маямі сподівається привабити китайських майнерів криптовалют низькими цінами на енергію і чистої ядерною енергетикою
Дивися повний текст Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими цінами на енергію.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:08
Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими...
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Дивися повний текст Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими цінами на енергію.
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:42
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:28
Re: Маямі заманює китайських Bitcoin-майнерів низькими...
Сжигают ресурсы планеты на игру вголландкие луковицы,да еще и кто.. мир сошел с ума.
Додано: Вів 22 чер, 2021 11:40
В Майами ядерная енергетика чистая а в Украине грязная. Зато у нас Ахметовская *зеленая енергия* чистая, которую почему то даже Европа у нас не хочет покупать. Позакрывали енергоблоки АЕС зато настроили ахметовских ветряных мельниц по бешенным тарифам. Сами себе яму выкопали в ней и будем сидеть.
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