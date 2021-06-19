За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії зросли в 3 рази.
Дивися повний текст Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі доларів (дослідження).
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:10
Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
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Дивися повний текст Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі доларів (дослідження).
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:15
Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі
Только вот даже если он был зелебобик - то всё равно подумывает о том чтобы свалить.
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:23
Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі
С каких это пор атишники -програмуны стали инженерами
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59
Asing
С тех пор как появилась профессия Software Engineer:
учите матчасть.
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