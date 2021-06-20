За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії зросли в 3 рази.
Дивися повний текст Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі доларів (дослідження).
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:10
Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
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Дивися повний текст Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі доларів (дослідження).
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:23
Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі
С каких это пор атишники -програмуны стали инженерами
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59
Asing
С тех пор как появилась профессия Software Engineer:
учите матчасть.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:18
Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі
слишком абстрактно
"в страну"
отчего бы инженеру не принести конкретным слугам страны?
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:17
Но, в статье говорится именно про инженеров. Не про инженеров-программистов.
Либо перевод некорректный, либо автор - журналист, который сам не понимает разницы.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:28
Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:20
Абсолютна більшість українських IT-шників працює у аутсорсингових компаніях. Тому я сумніваюся, що економіці України так вже багато перепадає від цих експортних надходжень.
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:11
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:29
Так то ж не:
Чиновник- вид не хитрый, считает что если холоп не обложен на входе 40% "данью" + конкретно поборами в чиновничий карман, то значит, что "економіці України не перепадає від цих експортних надходжень."
А то, что вся валютная зп может быть потрачена в Украине (доляры-эвро обменяны на украинский продукт или фантики) - т.е. это чистяком валютная инвестиция, без вложений и гособязательств, та ведь что с этого конкретным слугам страны
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