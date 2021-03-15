Одним із дієвих засобів впливу на боржників є загроза накладення фінансових санкцій, які полягають у вигляді штрафів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:20
Покарання за несплату аліментів
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Дивися повний текст Покарання за несплату аліментів.
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