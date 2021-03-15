RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Покарання за
несплату аліментів

Покарання за несплату аліментів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:20

Покарання за несплату аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Одним із дієвих засобів впливу на боржників є загроза накладення фінансових санкцій, які полягають у вигляді штрафів.

Дивися повний текст Покарання за несплату аліментів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:20

Мужики, пользуйтесь презервативами и забудьте про ЗАГС !
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], safonovstanislav і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років
R2 » П'ят 07 тра, 2021 11:15
7 1611
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 09:09
_hunter
Боржник виплатив борг з аліментів із-за кордону
R2 » П'ят 16 кві, 2021 08:07
1 228
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 11:32
PUnder
Борги з аліментів: чи можна отримати субсидію
R2 » Пон 15 бер, 2021 07:21
3 368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 бер, 2021 20:37
papchik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (354)
22.06.2021 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron