Багаторазові респіратори з підсвічуванням і гучномовцем будуть продавати обмеженою серією через офіційний сайт.
Дивися повний текст Razer випустить «найрозумнішу» маску Project Hazel (фото, відео).
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:25
Razer випустить «найрозумнішу» маску Project Hazel...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Razer випустить «найрозумнішу» маску Project Hazel (фото, відео).
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:25
..заср..ли Планету,.. а теперь соревнуются, кто выкинет на рынок очередной дивайс, чтоб не сдохнуть раньше времени...((
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