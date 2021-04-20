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У «Борисполі» прикордонники виявили в іноземця діамантів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники виявили у столичному аеропорту в одного з пасажирів діаманти на 1 мільйон гривень.
Дивися повний текст У «Борисполі» прикордонники виявили в іноземця діамантів на мільйон гривень (фото)
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:13
А нацепил-бы всю эту ботву на себя - ничего-ббы ему не было...
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panzershreck1921
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