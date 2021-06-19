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Зеленський підписав закон про пільги для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:15
"Підтримка вітчизняного літакобудування" називається :D
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