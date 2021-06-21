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В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:05
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в найближчі кілька років держава продасть левову частку своїх банків.
Дивися повний текст В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:05
Еще как затронет клиентов. Потом сделают банковского монстра на подобие росийского Сбера. Тотальная биометрия, поднятие тарифов и навязывание ненужных услуг.
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Nicolas21
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:11
18 червня ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі. Як повідомила голова наглядової ради банку Шерон Іскі, за три останніх роки після націоналізації ефективна робота ПриватБанку принесла держбюджету дивідендів на суму 55,4 млрд грн.
«Чотири роки тому з податків українців було врятовано ПриватБанк та фінансову стабільність країни. Всі ці роки банк повертає державі вкладені кошти, й сьогодні ПриватБанк – найбільший донор бюджету серед держбанків, – зазначила Шерон Іскі. – ПриватБанк чергового разу доводить, що державна компанія може і має бути ефективною завдяки високій якості корпоративного управління, що дозволило вивести банк на новий рівень управління прибутковістю і ліквідністю.
Зачем такое продавать?! Продают не нужное.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:14
Nicolas21 написав:
Еще как затронет клиентов. Потом сделают банковского монстра на подобие росийского Сбера. Тотальная биометрия, поднятие тарифов и навязывание ненужных услуг.
Да и пусть делают: в мордоре обнуленный есть, который в этот банк всех загонять может. Тут-то что в те же Аваль/УкрСиб/... перебежать помешает?..
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