В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів

Зачем такое продавать?! Продают не нужное.
_hunter
Интересно, а что в международных финансовых организациях тоже сидят абсолютные лохи, которые не знают, что прибыль ПриватБанка состоит из дивидендов, которые ему выплатила держава в качестве купонов по ОГВЗ, которые государство влило в уставник?
Или предполагается, что ОГВЗ в капитале останутся, только деньги теперь будут не гоняться по кругу ПБ-государство, а будут сразу перечисляться "уважаемым представителям международного финансового капитала"?