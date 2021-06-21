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В Україні продадуть ПриватБанк
і Ощадбанк: що чекає клієнтів

В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:48

Зачем такое продавать?! Продают не нужное.
_hunter
Интересно, а что в международных финансовых организациях тоже сидят абсолютные лохи, которые не знают, что прибыль ПриватБанка состоит из дивидендов, которые ему выплатила держава в качестве купонов по ОГВЗ, которые государство влило в уставник?
Или предполагается, что ОГВЗ в капитале останутся, только деньги теперь будут не гоняться по кругу ПБ-государство, а будут сразу перечисляться "уважаемым представителям международного финансового капитала"?
observer25_08_1972
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