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В Україні продадуть ПриватБанк
і Ощадбанк: що чекає клієнтів

В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 02:02

Не продадут, ребятки, а ПЕРЕДАДУТ.
chayhblii_olllog
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:38

  Ромасик написав:Какие проблемы со Сбером? В Украине есть монстры Ощад с Приватом. И что?

кажется имелось в виду, что Сбер расширяет свое присутствие в жизни граждан не только банковскими услугами - голосовой ассистент, сервисы по типу Амазона... прямой путь к тоталитарной антиутопии, если смотреть на это все под таким углом )

пока мы используем приват24 для платежей, в рф видимо используют (или хотят использовать) сбер для всего... хотя выглядит привлекательно - функционал "Дія", банкинга и Гугл-сервисов в одном приложении...
Tamagoch
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