В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів

Ромасик написав:
Какие проблемы со Сбером? В Украине есть монстры Ощад с Приватом. И что?
кажется имелось в виду, что Сбер расширяет свое присутствие в жизни граждан не только банковскими услугами - голосовой ассистент, сервисы по типу Амазона... прямой путь к тоталитарной антиутопии, если смотреть на это все под таким углом )
пока мы используем приват24 для платежей, в рф видимо используют (или хотят использовать) сбер для всего... хотя выглядит привлекательно - функционал "Дія", банкинга и Гугл-сервисов в одном приложении...