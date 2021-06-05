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Залізничні квитки подорожчають ще на 26% - прогноз уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у 2022 році зростуть на 26%.
Дивися повний текст Залізничні квитки подорожчають ще на 26% - прогноз уряду
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:24
по кількості покращень зелені вже наздогнали ригів чи ще ні?
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