Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у 2022 році зростуть на 26%.
Дивися повний текст Залізничні квитки подорожчають ще на 26% - прогноз уряду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:24
Залізничні квитки подорожчають ще на 26% - прогноз уряду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Залізничні квитки подорожчають ще на 26% - прогноз уряду.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|