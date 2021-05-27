Це контроль безпеки в місті, створення комфортного паркувального простору, розвиток міського застосунку «Київ Цифровий».
Дивися повний текст Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які впроваджує Київ.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24
Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які...
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Дивися повний текст Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які впроваджує Київ.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24
Автомобильные пробки и загрязнение воздуха проблема номер один, а Вы откладываете анализ и решение этих вопросов на будущее. Разве установка тысяч камер улучшила дорожную ситуацию? Каждое утро в интернете сообщение о том, что город остановлся в пробках. Делать нужно было несколько лет назад, а вы собираетесь только анализировать? Опять потраченные впустую для общества деньги из бюджета города. Исследования дорожной обстановки за счет бюджета проводились уже не раз, а где результат? Одни вопросы, ответов нет, действий нет!!!
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