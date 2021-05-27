Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які...

Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51

satmanuaa написав: ответов нет, действий нет!!! ответов нет,!!!

Ну как это нет?Понарисовывали везде, где надовыделенные полосы для маршрутного транспорта, в результате получили тянучки, там где их сроду не было. Зато, дайцам в радость - новые рыбные места. Поставили камеры скорости на том же Южном мосту, теперь там все сбрасывают с 80-90 (так там идет поток, как до моста, так и после него) до 40 и тупо километр тянутся, а учитывая что там вечный ремонт ̶п̶р̶о̶в̶а̶л̶а̶ моста и колоннами идет транзит грузовиков - таким тупым решением создан жителям отдельно взятого района столицы ежедневный армагедец "уже сегодня". Надо только там еще нарисовать выделенку для автобусов и будет фул комплитЯ все думал, кто ж это так все через *опу моделирует то?Прочел новость и теперь стало мне все понятно. Диги-дижи-толи-зация."Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность путей?...оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же —, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии" — сказалС планшета он разве что в пасьянс онлайн или тетрисом сможет управлять, а не автомобильными пробками.̶П̶р̶о̶п̶а̶л̶ ̶д̶о̶м̶.̶ Писец, короче, пропускной способности дорог и экономии времени на передвижении по городу