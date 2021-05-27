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Кличко розказав про новітні
цифрові сервіси, які...

Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24

Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які...

Пропонуємо до обговорення:
Це контроль безпеки в місті, створення комфортного паркувального простору, розвиток міського застосунку «Київ Цифровий».

Дивися повний текст Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які впроваджує Київ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24

Автомобильные пробки и загрязнение воздуха проблема номер один, а Вы откладываете анализ и решение этих вопросов на будущее. Разве установка тысяч камер улучшила дорожную ситуацию? Каждое утро в интернете сообщение о том, что город остановлся в пробках. Делать нужно было несколько лет назад, а вы собираетесь только анализировать? Опять потраченные впустую для общества деньги из бюджета города. Исследования дорожной обстановки за счет бюджета проводились уже не раз, а где результат? Одни вопросы, ответов нет, действий нет!!!
satmanuaa
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:51

Re: Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які...

  satmanuaa написав:ответов нет, действий нет!!!


Ну как это нет?
Понарисовывали везде, где надо и не надо, выделенные полосы для маршрутного транспорта, в результате получили тянучки, там где их сроду не было. Зато, дайцам в радость - новые рыбные места. Поставили камеры скорости на том же Южном мосту, теперь там все сбрасывают с 80-90 (так там идет поток, как до моста, так и после него) до 40 и тупо километр тянутся, а учитывая что там вечный ремонт ̶п̶р̶о̶в̶а̶л̶а̶ моста и колоннами идет транзит грузовиков - таким тупым решением создан жителям отдельно взятого района столицы ежедневный армагедец "уже сегодня". Надо только там еще нарисовать выделенку для автобусов и будет фул комплит :evil:
Я все думал, кто ж это так все через *опу моделирует то? :roll:


Прочел новость и теперь стало мне все понятно. Диги-дижи-толи-зация.
"Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность путей?... в онлайн режиме я могу оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же — с планшета, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии" — сказал Виталий Кличко.
С планшета он разве что в пасьянс онлайн или тетрисом сможет управлять, а не автомобильными пробками.
̶П̶р̶о̶п̶а̶л̶ ̶д̶о̶м̶.̶ Писец, короче, пропускной способности дорог и экономии времени на передвижении по городу :?
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:23

Re: Кличко розказав про новітні цифрові сервіси, які...

На великому екрані, в онлайн режимі я можу оперативно реагувати на процеси, що відбуваються в місті.

Пошел Виталий в туалет - и движение в столице замерло - некому реагировать на изменения погоды.

А если спать лёг - то вообще всё в Киеве останавливается.
vitaliy_berdinskikh
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