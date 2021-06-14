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Ще одна країна хоче визнати
Bitcoin законним платіжним...

Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:04

Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...

Пропонуємо до обговорення:
Уже в липні Парагвай може визнати Bitcoin законним засобом платежу.

Дивися повний текст Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним засобом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:04

Ну всё понеслась....следующий Гондурас
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:24

Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..

Интересно услышать истории как эквадорцам помогло то что их переводы от заробитчан обесценились на 20%.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:29

Наверное решили использовать в качестве платежного средства биткойн вместо бананов.
LOKY
 
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