Уже в липні Парагвай може визнати Bitcoin законним засобом платежу.
Дивися повний текст Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним засобом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:04
Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним засобом.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:24
Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..
Интересно услышать истории как эквадорцам помогло то что их переводы от заробитчан обесценились на 20%.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:29
Наверное решили использовать в качестве платежного средства биткойн вместо бананов.
|