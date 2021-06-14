Уже в липні Парагвай може визнати Bitcoin законним засобом платежу.
Дивися повний текст Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним засобом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:04
Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним засобом.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:24
Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..
Интересно услышать истории как эквадорцам помогло то что их переводы от заробитчан обесценились на 20%.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:29
Наверное решили использовать в качестве платежного средства биткойн вместо бананов.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:22
Чуваки просто устали носить деньги кубометровыми сумками. Зато крипта получила законный выход в фиат. Децентрализованные финансы на марше. Берем попкорн и смотрим: кто первый и лучше встроится в ворота, соединяющие крипту и фиат. Пэйпал или Бинанс?
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:01
Игры дурачков с биткоином закончились. Теперь за дело взялись серьезные дядьки, такие как Майкл Сейлор, Джек Дорси, ну и не забудем про Маска. Биткоин становится важным инструментом экономики.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:19
За какое дело они взялись? Маска все знают, Дорси это, вроде, бородатый крип из свитера, а кто такой Сейлор и чем он знаменит, где и какое дело взялся и зачем - не ясно.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:29
Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:37
Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..
Ага, элементом экономики Сальвадора.
А Маск знает что он того, переймается внедрением битка, одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют, в экономику страны борющейся за лидерство в антирейтинге с другими слаборазвитыми странами Центральной и Южной Америк?
|