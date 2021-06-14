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Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:21
Ferox написав:Dear_Sir
Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.
А может все проще, посмотрел Сальвадор чуть ли не впереди планеты всей по разгулу преступности. А биткоин вроде как замечательный инструмент криминала. Может так нужно было и ваш Маск со товарищами там и рядом не валялись
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:36
Ferox написав:Dear_Sir
Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.
- Кто, Дорси? Какой Дорси? Иди ты в ж, Дорси.
Это описание работы с президентом Сальвадора.
Я не сторонник теорий заговора.
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