Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...

Ferox написав:Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.
А может все проще, посмотрел Сальвадор чуть ли не впереди планеты всей по разгулу преступности. А биткоин вроде как замечательный инструмент криминала. Может так нужно было и ваш Маск со товарищами там и рядом не валялись