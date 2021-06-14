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Ще одна країна хоче визнати
Bitcoin законним платіжним...

Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:21

  Ferox написав:Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.


А может все проще, посмотрел Сальвадор чуть ли не впереди планеты всей по разгулу преступности. А биткоин вроде как замечательный инструмент криминала. Может так нужно было и ваш Маск со товарищами там и рядом не валялись ;)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:36

  Ferox написав:Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.

- Кто, Дорси? Какой Дорси? Иди ты в ж, Дорси.
Это описание работы с президентом Сальвадора.

Я не сторонник теорий заговора.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:15

Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..

  vitaliy_berdinskikh написав:одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют,


Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано.
Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев.
Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие.
Есть подозрение 8) , именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением.
Вот как то так, мое имхо.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:29

  EKO написав:Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано.
Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев.
Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие.
Есть подозрение 8) , именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением.
Вот как то так, мое имхо.


Ага как в турции а потом хозяин етого сервиса резко куда-то пропадает :mrgreen:
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:35

  EKO написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют,


Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано.
Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев.
Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие.
Есть подозрение 8) , именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением.
Вот как то так, мое имхо.

1.Чем это отличается от любой другой платёжной системы, которых валом?
2. В любой момент американцы могут сказать, что "вы финансируете террористов", а без взаимодействия с долларом - мы все видим какая может быть цена битку
3. Как уже сказали - в любой момент организаторы этого пикничка могут сказать "всем спасибо, все свободны" ("технический сбой", "взлом", "санкции" и т.д. - причин можно придумать много)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:09

  EKO написав:Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано.
Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев.
Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. ...

Оно может и продумано, но причин выбора именно биткоина пока не видать. Для экономии на банках годится любая криптовалюта (да и не крипто тоже). Вынужденно, из за тяжести нативных транзакций, вместо битка пересылать вексели на него - это убивает всю идею криптовалюты потому, что тогда валютой становятся уже вексели. Нафига этот бутерброд, если можно сразу взять криптоплатформу с дешёвыми транзакциями, например TRON?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:18

  Ferox написав:Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках.

Для ограбления слаборазвитых стран и вывода средств через битки, чтобы не палиться.
p_a_l
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