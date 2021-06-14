Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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Ferox написав:Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.
А может все проще, посмотрел Сальвадор чуть ли не впереди планеты всей по разгулу преступности. А биткоин вроде как замечательный инструмент криминала. Может так нужно было и ваш Маск со товарищами там и рядом не валялись
Ferox написав:Dear_Sir Это люди, объединенные идеей внедрения биткоина в качестве платежного средства в слаборазвитых экономиках. Первым стал Сальвадор, я думаю, ты понимаешь, что президент Сальвадора не сам к этому пришел, с такими людьми ведется определенная работа. Вот эти люди (и не только они) и ведут эту работу.
- Кто, Дорси? Какой Дорси? Иди ты в ж, Дорси. Это описание работы с президентом Сальвадора.
vitaliy_berdinskikh написав:одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют,
Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано. Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев. Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие. Есть подозрение , именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением. Вот как то так, мое имхо.
EKO написав:Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано. Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев. Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие. Есть подозрение , именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением. Вот как то так, мое имхо.
Ага как в турции а потом хозяин етого сервиса резко куда-то пропадает
vitaliy_berdinskikh написав:одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют,
Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано. Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев. Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие. Есть подозрение , именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением. Вот как то так, мое имхо.
1.Чем это отличается от любой другой платёжной системы, которых валом? 2. В любой момент американцы могут сказать, что "вы финансируете террористов", а без взаимодействия с долларом - мы все видим какая может быть цена битку 3. Как уже сказали - в любой момент организаторы этого пикничка могут сказать "всем спасибо, все свободны" ("технический сбой", "взлом", "санкции" и т.д. - причин можно придумать много)
EKO написав:Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано. Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев. Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. ...
Оно может и продумано, но причин выбора именно биткоина пока не видать. Для экономии на банках годится любая криптовалюта (да и не крипто тоже). Вынужденно, из за тяжести нативных транзакций, вместо битка пересылать вексели на него - это убивает всю идею криптовалюты потому, что тогда валютой становятся уже вексели. Нафига этот бутерброд, если можно сразу взять криптоплатформу с дешёвыми транзакциями, например TRON?