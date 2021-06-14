Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...

Додано: Сер 23 чер, 2021 00:15

vitaliy_berdinskikh написав: одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют, одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют,

Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано.Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев.Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений. Моментально. А для обработки именно нужных транзакций, минуя общую очередь и не переплачивая комиссии, в стране вполне можно создать свои пулы, которые будут настроены обрабатывать в первую очередь именно "свои" транзакции, а затем остальные чужие.Есть подозрение, именно поэтому заманивают туда побольше майнеров на супер льготные условия работы и с нулевым налогообложением.Вот как то так, мое имхо.