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Ще одна країна хоче визнати
Bitcoin законним платіжним...

Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:27

  EKO написав:
  moveton написав:становятся уже вексели. Нафига этот бутерброд, если можно сразу взять криптоплатформу с дешёвыми транзакциями, например TRON?

Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.

Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.

Уважаемые!
Женевская конвенция 1930 года - это столп международной торговли и расчётов.
Остальное - условность для плебса.
Не стоит порой "играть со спичками."
Kudrjavuy
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