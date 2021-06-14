Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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moveton написав:становятся уже вексели. Нафига этот бутерброд, если можно сразу взять криптоплатформу с дешёвыми транзакциями, например TRON?
Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.
Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.
Уважаемые! Женевская конвенция 1930 года - это столп международной торговли и расчётов. Остальное - условность для плебса. Не стоит порой "играть со спичками."