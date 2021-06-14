Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...

Додано: Сер 23 чер, 2021 22:01

EKO написав: Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.

Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.

EKO написав: Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему. Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.

Вот то, что внутри одного "банка". когда перемещение ценностей заменяется перемещением данных о них - это и есть вексели. Для золота их введение было оправданным. Но нужно понимать, что тогда расчёты битком заменяются на расчёты "биткоинами банка", т.е. ещё одной валютой, которую банк обещает конвертировать в/из биткоин при выходе за свои пределы. Ну и нафига тогда биток? Весь смысл криптовалют - это расчёты непосредственно ими без банков, которые могут, например, лопнуть, унося ценности с собой.Понятное дело, что технически комиссия за транзакцию назначается отправителем и какой-то щедрый майнер может её провести и бесплатно. Только где ж таких меценатов взять, когда уже есть громадный спрос на транзакции с немаленькими комиссиями и если продолжать внедрять биток, то он только вырастет?А всё же? Раз "много", то хотя бы две? Биток - не американский доллар. За ним страна с мощной экономикой и армией, могущая заставить его использовать кучей людей, не стоит. Какая разница какую криптовалюту взять за основу, если цель просто перейти на криптовалюту? Раз выбран именно на биток, то цель явно в чём-то другом. Но нам не говорят в чём.