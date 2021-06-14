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Ще одна країна хоче визнати
Bitcoin законним платіжним...

Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:27

  EKO написав:
  moveton написав:становятся уже вексели. Нафига этот бутерброд, если можно сразу взять криптоплатформу с дешёвыми транзакциями, например TRON?

Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.

Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.

Уважаемые!
Женевская конвенция 1930 года - это столп международной торговли и расчётов.
Остальное - условность для плебса.
Не стоит порой "играть со спичками."
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:10

В Южной Африке исчезли два основателя криптовалютной инвестиционной платформы, а вместе с ними — 69 000 биткоинов стоимостью $3,6 млрд. Это может быть крупнейшим мошенничеством с криптовалютами в мире.

https://t.me/banksta/16077
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:28

Джона Макафи, основателя компании McAfee, нашли мёртвым в испанской тюрьме

Ему было 75 лет. Ранее сообщалось, что суд Испании одобрил выдачу Макафи Соединенным Штатам.

https://t.me/ru2ch_news/15691
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:01

  EKO написав:Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.

Вот то, что внутри одного "банка". когда перемещение ценностей заменяется перемещением данных о них - это и есть вексели. Для золота их введение было оправданным. Но нужно понимать, что тогда расчёты битком заменяются на расчёты "биткоинами банка", т.е. ещё одной валютой, которую банк обещает конвертировать в/из биткоин при выходе за свои пределы. Ну и нафига тогда биток? Весь смысл криптовалют - это расчёты непосредственно ими без банков, которые могут, например, лопнуть, унося ценности с собой.
Понятное дело, что технически комиссия за транзакцию назначается отправителем и какой-то щедрый майнер может её провести и бесплатно. Только где ж таких меценатов взять, когда уже есть громадный спрос на транзакции с немаленькими комиссиями и если продолжать внедрять биток, то он только вырастет?

  EKO написав:Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.

А всё же? Раз "много", то хотя бы две? Биток - не американский доллар. За ним страна с мощной экономикой и армией, могущая заставить его использовать кучей людей, не стоит. Какая разница какую криптовалюту взять за основу, если цель просто перейти на криптовалюту? Раз выбран именно на биток, то цель явно в чём-то другом. Но нам не говорят в чём.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 00:18

Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..

  moveton написав:Только где ж таких меценатов взять

Сначала завлечь в страну майнеров разными плюшками, а потом "сделать им предложение от которого нельзя отказаться" 8) Чем не вариант?
  moveton написав:А всё же? Раз "много", то хотя бы две?... Но нам не говорят в чём

Вот я и говорю: - Много почему - а ответов на них пока нет.
Но, ̶с̶т̶а̶д̶и̶о̶н̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶д̶и̶о̶н̶ :mrgreen:
один из ответов на "почему": биткоин - №1 среди криптовалют (его доля 47%). Как доллар сша в мире фиата.
Второй из ответов на "почему": Для страны "малопопулярные" криптовалюты не подходят - банально не хватит рыночной капитализации криптовалюты, плюс переводы в больших объемах будут достаточно сильно влиять на общий курс.
Для понимания, сравните какая капитализация у TRON и у битка и обьемы торгов. Хотя бы там https://coinlife.com/top100/
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 00:45

  EKO написав:Сначала завлечь в страну майнеров разными плюшками, а потом "сделать им предложение от которого нельзя отказаться" 8) Чем не вариант?

Офигительный план после которого майнеры из страны свалят так же, как пришли. Думаю, что майнить самостоятельно в итоге подешевле будет. В любом случае транзакция биткоина не может стоить дешевле, чем затраты на майнинг для неё, а оно уже довольно приличная сумма и дальше будет только хуже потому, что каждый следующий блок дороже.

  EKO написав:Вот я и говорю: - Много почему - а ответов на них пока нет. Но, один из вариантов ответа "почему", приведу: биткоин - №1 среди криптовалют. Как доллар сша в мире фиата.

Не, это ты говорил про много. Видимо, имеешь и много ответов. Я ХЗ чем таким биткоин - это №1, как валюта. Это раскрученный инвестиционный актив, но, как валюта, очень так себе. Мне недавно предложили заплатить в USDT TRC-20, а совсем не в битках. Собственно, потому я и знаю что такое TRON :mrgreen:

Капитализация валюты - дело наживное. В начале, наверное, сильно взлетит и владельцы существующих токенов хорошо заработают, но потом стабилизируется. Это и для битка типа задумано: "Курс BTC взлетит на Луну вместе с PayPal" - из статьи.

Кстати, напомню, что речь идёт не о том, что биток станет единственой валютой Парагвая, а в том, что его просто признают деньгами. Возможно даже, что не обязательными к приёму у всех. С подробностями пока тяжко. Почему не разрешить уже и все криптовалюты сразу и пусть народ разбирается в чём ему удобнее?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:34

Re: Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним..

  moveton написав:Почему не разрешить уже и все криптовалюты сразу и пусть народ разбирается в чём ему удобнее?

Я что, президент Парагвая? Может так и будет там. А когда я писал, что биток -валюта, не помню такого? Децентрализованная криптовалюта это не фиатная валюта.
EKO
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