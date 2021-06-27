Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...

Додано: Чет 24 чер, 2021 00:45

EKO написав: Сначала завлечь в страну майнеров разными плюшками, а потом "сделать им предложение от которого нельзя отказаться" Чем не вариант?

Сначала завлечь в страну майнеров разными плюшками, а потом "сделать им предложение от которого нельзя отказаться"Чем не вариант?

EKO написав: Вот я и говорю: - Много почему - а ответов на них пока нет. Но, один из вариантов ответа "почему", приведу: биткоин - №1 среди криптовалют. Как доллар сша в мире фиата. Вот я и говорю: - Много почему - а ответов на них пока нет. Но, один из вариантов ответа "почему", приведу: биткоин - №1 среди криптовалют. Как доллар сша в мире фиата.

Офигительный план после которого майнеры из страны свалят так же, как пришли. Думаю, что майнить самостоятельно в итоге подешевле будет. В любом случае транзакция биткоина не может стоить дешевле, чем затраты на майнинг для неё, а оно уже довольно приличная сумма и дальше будет только хуже потому, что каждый следующий блок дороже.Не, это ты говорил про много. Видимо, имеешь и много ответов. Я ХЗ чем таким биткоин - это №1, как валюта. Это раскрученный инвестиционный актив, но, как валюта, очень так себе. Мне недавно предложили заплатить в USDT TRC-20, а совсем не в битках. Собственно, потому я и знаю что такое TRONКапитализация валюты - дело наживное. В начале, наверное, сильно взлетит и владельцы существующих токенов хорошо заработают, но потом стабилизируется. Это и для битка типа задумано: "Курс BTC взлетит на Луну вместе с PayPal" - из статьи.Кстати, напомню, что речь идёт не о том, что биток станет единственой валютой Парагвая, а в том, что его просто признают деньгами. Возможно даже, что не обязательными к приёму у всех. С подробностями пока тяжко. Почему не разрешить уже и все криптовалюты сразу и пусть народ разбирается в чём ему удобнее?