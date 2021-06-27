Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
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moveton написав:становятся уже вексели. Нафига этот бутерброд, если можно сразу взять криптоплатформу с дешёвыми транзакциями, например TRON?
Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.
Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.
Уважаемые! Женевская конвенция 1930 года - это столп международной торговли и расчётов. Остальное - условность для плебса. Не стоит порой "играть со спичками."
В Южной Африке исчезли два основателя криптовалютной инвестиционной платформы, а вместе с ними — 69 000 биткоинов стоимостью $3,6 млрд. Это может быть крупнейшим мошенничеством с криптовалютами в мире.
EKO написав:Почему вексели? Это как будто внутри одного "банка" платить, когда сам "банк" в реальности ничего на сторону не пересылает, а обрабатывает на своих мощностях. На самом деле ж майнеры и сейчас транзы могут и обрабатывают только избранные, там где выше комиссия. Но ничего не мешает им обработать любую транзу хоть с комиссией 1 сатоши, хоть 0, если им нужно.
Вот то, что внутри одного "банка". когда перемещение ценностей заменяется перемещением данных о них - это и есть вексели. Для золота их введение было оправданным. Но нужно понимать, что тогда расчёты битком заменяются на расчёты "биткоинами банка", т.е. ещё одной валютой, которую банк обещает конвертировать в/из биткоин при выходе за свои пределы. Ну и нафига тогда биток? Весь смысл криптовалют - это расчёты непосредственно ими без банков, которые могут, например, лопнуть, унося ценности с собой. Понятное дело, что технически комиссия за транзакцию назначается отправителем и какой-то щедрый майнер может её провести и бесплатно. Только где ж таких меценатов взять, когда уже есть громадный спрос на транзакции с немаленькими комиссиями и если продолжать внедрять биток, то он только вырастет?
EKO написав:Ну а почему биток, а например не TRON? ХЗ, возможно, по той же причине, почему основная мировая валюта американский доллар, а не австралийский, или сингапурский. Много почему.
А всё же? Раз "много", то хотя бы две? Биток - не американский доллар. За ним страна с мощной экономикой и армией, могущая заставить его использовать кучей людей, не стоит. Какая разница какую криптовалюту взять за основу, если цель просто перейти на криптовалюту? Раз выбран именно на биток, то цель явно в чём-то другом. Но нам не говорят в чём.
moveton написав:Только где ж таких меценатов взять
Сначала завлечь в страну майнеров разными плюшками, а потом "сделать им предложение от которого нельзя отказаться" Чем не вариант?
moveton написав:А всё же? Раз "много", то хотя бы две?... Но нам не говорят в чём
Вот я и говорю: - Много почему - а ответов на них пока нет. Но, ̶с̶т̶а̶д̶и̶о̶н̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶д̶и̶о̶н̶ один из ответов на "почему": биткоин - №1 среди криптовалют (его доля 47%). Как доллар сша в мире фиата. Второй из ответов на "почему": Для страны "малопопулярные" криптовалюты не подходят - банально не хватит рыночной капитализации криптовалюты, плюс переводы в больших объемах будут достаточно сильно влиять на общий курс. Для понимания, сравните какая капитализация у TRON и у битка и обьемы торгов. Хотя бы там https://coinlife.com/top100/
EKO написав:Сначала завлечь в страну майнеров разными плюшками, а потом "сделать им предложение от которого нельзя отказаться" Чем не вариант?
Офигительный план после которого майнеры из страны свалят так же, как пришли. Думаю, что майнить самостоятельно в итоге подешевле будет. В любом случае транзакция биткоина не может стоить дешевле, чем затраты на майнинг для неё, а оно уже довольно приличная сумма и дальше будет только хуже потому, что каждый следующий блок дороже.
EKO написав:Вот я и говорю: - Много почему - а ответов на них пока нет. Но, один из вариантов ответа "почему", приведу: биткоин - №1 среди криптовалют. Как доллар сша в мире фиата.
Не, это ты говорил про много. Видимо, имеешь и много ответов. Я ХЗ чем таким биткоин - это №1, как валюта. Это раскрученный инвестиционный актив, но, как валюта, очень так себе. Мне недавно предложили заплатить в USDT TRC-20, а совсем не в битках. Собственно, потому я и знаю что такое TRON
Капитализация валюты - дело наживное. В начале, наверное, сильно взлетит и владельцы существующих токенов хорошо заработают, но потом стабилизируется. Это и для битка типа задумано: "Курс BTC взлетит на Луну вместе с PayPal" - из статьи.
Кстати, напомню, что речь идёт не о том, что биток станет единственой валютой Парагвая, а в том, что его просто признают деньгами. Возможно даже, что не обязательными к приёму у всех. С подробностями пока тяжко. Почему не разрешить уже и все криптовалюты сразу и пусть народ разбирается в чём ему удобнее?
moveton написав:Почему не разрешить уже и все криптовалюты сразу и пусть народ разбирается в чём ему удобнее?
Я что, президент Парагвая? Может так и будет там. А когда я писал, что биток -валюта, не помню такого? Децентрализованная криптовалюта это не фиатная валюта.
Понятно, что биток - это не фиатная валюта, но ничего не мешает принять закон о том, что гуарани отменяются и все расчёты внутри страны обязаны быть в битках. Только в таком варианте разрешение только одной криптовалюты имеет смысл, да и то почему именно биток пока убедительного объяснения не видать. Но сейчас не ясно даже что ж там за закон. Написано "аналитики считают, что, скорее всего, парагвайские чиновники скопируют законопроект Сальвадора", но в Сальвадоре нет своей фиатной валюты. Сальвадору вообще разрешить все криптовалюты ещё более логично, чем Парагаваю, но нет же, только биток. Чего-то нам недоговаривают.
vitaliy_berdinskikh написав:одной из самых дорогих в использовании и одновременно одной из самых медленных криптовалют,
Ну так они ж не с кондачка подошли к этому. Там, на мой взгяд все продумано. Во первых, экономия на банках и хотелках их хозяев. Момент с обработкой транзакции битка медленный? Да. Ну так он тоже вполне решаем. К примеру, используя какую то единую национальную платформу можно сделать что то, по по типу blockchain.com. Там, между их аккаунтами биток ходит моментально, не дожидаясь подтверждений
если основой будут внутренние расчёты внутри гос.кошелька то: * в таком случае совершенно пофиг что именно выбирать - биток или карбо - оно ж всё равно крутится только в этом котле и наружу не выходит - люди которые радовались что де биток признан должны съесть свою шляпу так как это не биток признал, а под лейблом битка стране навязан гос.кошелёк * повторно возникает вопрос знает ли президент что кроме битка про который он прочитал в твитере Илона есть ещё тыщи других криптовалют которые гораздо больше подходят для проведения платежей чем биток - потому что их разработчики учли минусы выявленные при работе с битком * сама реализация это просто кричащая противоположность как битка так и самой идеи криптовалют - мега-супер-пупер централизация, ещё и под полным контролем государства