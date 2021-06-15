Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, які в'їжджають в Грецію.
Дивися повний текст Влада Греції змінила умови в'їзду в країну для туристів.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 01:24
Влада Греції змінила умови в'їзду в країну для туристів
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Дивися повний текст Влада Греції змінила умови в'їзду в країну для туристів.
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