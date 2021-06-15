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Влада Греції змінила умови
в'їзду в країну для туристів

Влада Греції змінила умови в'їзду в країну для туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 01:24

Влада Греції змінила умови в'їзду в країну для туристів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, які в'їжджають в Грецію.

Дивися повний текст Влада Греції змінила умови в'їзду в країну для туристів.
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