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Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 06:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна може зіткнутися з дефіцитом генеруючих потужностей від 2,5 ГВт в 2025 році до 9 ГВт в 2031 році, якщо не встановить необхідний рівень базових і напівпікових генеруючих потужностей.
Дивися повний текст Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії вже в 2025 році — НКРЕКП
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Додано: Сер 23 чер, 2021 06:26
Если постоянно бить себя палкой по голове, то ногам будет тяжело ходить
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grig90vic
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:44
Всего то и требуется что запустить простаивающие блоки АЭС. А Ахметку с его зелёной энергией послать лесом, пусть сам ею и пользуется.
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warlamp
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:45
warlamp написав:
Всего то и требуется что запустить простаивающие блоки АЭС. А Ахметку с его зелёной энергией послать лесом, пусть сам ею и пользуется.
Если бы только Ахметку. Там же ещё и "инвесторы", а они неприкасаемые
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