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Україна зіткнеться з дефіцитом
власної електроенергії...

Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 06:26

Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може зіткнутися з дефіцитом генеруючих потужностей від 2,5 ГВт в 2025 році до 9 ГВт в 2031 році, якщо не встановить необхідний рівень базових і напівпікових генеруючих потужностей.

Дивися повний текст Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії вже в 2025 році — НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 06:26

Если постоянно бить себя палкой по голове, то ногам будет тяжело ходить
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:44

Всего то и требуется что запустить простаивающие блоки АЭС. А Ахметку с его зелёной энергией послать лесом, пусть сам ею и пользуется.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:45

  warlamp написав:Всего то и требуется что запустить простаивающие блоки АЭС. А Ахметку с его зелёной энергией послать лесом, пусть сам ею и пользуется.

Если бы только Ахметку. Там же ещё и "инвесторы", а они неприкасаемые
Вкладчик1234
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