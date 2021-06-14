Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

Додано: Сер 23 чер, 2021 10:55

p_a_l написав: Для тех кто в танке.

В Польше народ массово устанавливает солнечные панели БЕЗ аккумуляторов. Днем они отдают энергию от панелей государству, а ночью потребляют государственную обратно.

У них так можно. У нас так нельзя. Для тех кто в танке.В Польше народ массово устанавливает солнечные панели БЕЗ аккумуляторов. Днем они отдают энергию от панелей государству, а ночью потребляют государственную обратно.У них так можно. У нас так нельзя.

В смысле нельзя? По какому закону? Я думал, что у нас их точно так же эксплуатируют. Да и смысл энергосистемы именно в том, что в одно время другие живут за счёт тебя, а в другое ты за счёт других. Другой вопрос, что покупка энергии должна быть чисто рыночной, а не обязанностью скупить всю самую дорогую, а потом её же продать задёшево и то, если будет кому. Но политика-с... У нас ещё не худший вариант потому, что всё таки есть какие-то попытки обуздать это зелёное безумие. В Прибалтике просто в стоимость электроэнергии заложили известный процент на финансирование зелёнки. Народ эту графу видит, но платит и только тихо жалуется по кухням.