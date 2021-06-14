Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:12
То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32
Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:54
Читаючи коментарі розумієш що жоден дописувач не читав текст статті, а лише заголовок. Сумно:-(
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