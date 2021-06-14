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Україна зіткнеться з дефіцитом
власної електроенергії...

Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:12

То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32

Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
olwico_k
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40

  alex_dvornichenko написав:То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.

Ну, как бы да: останавливают из-за профицита, а после остановки будет дефицит -- нельзя остановить четверть реактора :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:54

Читаючи коментарі розумієш що жоден дописувач не читав текст статті, а лише заголовок. Сумно:-(
Первый
 
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