Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:12
То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32
Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:54
Читаючи коментарі розумієш що жоден дописувач не читав текст статті, а лише заголовок. Сумно:-(
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:08
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:47
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02
1. Разница в доходах населения и стоимости элементов генерации. Стоимость подключения.(нищета населения Украины)
2. Дэиндустриализация Украины высвободила большое количество генерирующих мощностей, за которые раньше платила "Промышленность" - для населения это не подъёмные теперь цены.
3. Украина единственная страна в мире, где генерация электроэнергии с 1991 года пала, почти в 2 раза.
4. Атомные - в Украине так и не построен завод по изготовлению топливных стержней, что строительство которого подписывалось при Ющенко.
5. ТЕС и ТЕЦ - Украина подписала "Киотский протокол", и уже получила обналичила и вывела полученные средства за неиспользованный лимит выбросов.
6. СКМ пана Ахметова - привлекла инвесторов в Украину, что строят и продают Украине "зелёную энергию".(вот только изначально цены на которую кто-то устанавливал под себя)
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