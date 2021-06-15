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Україна зіткнеться з дефіцитом
власної електроенергії...

Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:12

То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32

Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
olwico_k
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40

  alex_dvornichenko написав:То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.

Ну, как бы да: останавливают из-за профицита, а после остановки будет дефицит -- нельзя остановить четверть реактора :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:54

Читаючи коментарі розумієш що жоден дописувач не читав текст статті, а лише заголовок. Сумно:-(
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:08

  olwico_k написав:Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!

Вы хоть погуглите откуда ноги растут у зеленой энергетики в Украине, это из-за 25% страдает 100%
sasch
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:47

  p_a_l написав:Для тех кто в танке.
В Польше народ массово устанавливает солнечные панели БЕЗ аккумуляторов. Днем они отдают энергию от панелей государству, а ночью потребляют государственную обратно.
У них так можно. У нас так нельзя.

Поясните, почему у нас так нельзя?
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02

  p_a_l написав:Для тех кто в танке.
В Польше народ массово устанавливает солнечные панели БЕЗ аккумуляторов. Днем они отдают энергию от панелей государству, а ночью потребляют государственную обратно.
У них так можно. У нас так нельзя.

1. Разница в доходах населения и стоимости элементов генерации. Стоимость подключения.(нищета населения Украины)

2. Дэиндустриализация Украины высвободила большое количество генерирующих мощностей, за которые раньше платила "Промышленность" - для населения это не подъёмные теперь цены.

3. Украина единственная страна в мире, где генерация электроэнергии с 1991 года пала, почти в 2 раза.

4. Атомные - в Украине так и не построен завод по изготовлению топливных стержней, что строительство которого подписывалось при Ющенко.

5. ТЕС и ТЕЦ - Украина подписала "Киотский протокол", и уже получила обналичила и вывела полученные средства за неиспользованный лимит выбросов.

6. СКМ пана Ахметова - привлекла инвесторов в Украину, что строят и продают Украине "зелёную энергию".(вот только изначально цены на которую кто-то устанавливал под себя)
...................................................................................
Kudrjavuy
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  #<12
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