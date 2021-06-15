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Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:12
То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:32
Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
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olwico_k
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:40
alex_dvornichenko написав:
То пишут, что АЭС останавливают из за профицита, то пишут что дефицит грозит. Рукалицо.
Ну, как бы да: останавливают из-за профицита, а после остановки будет дефицит -- нельзя остановить четверть реактора
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_hunter
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:54
Читаючи коментарі розумієш що жоден дописувач не читав текст статті, а лише заголовок. Сумно:-(
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Первый
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:08
olwico_k написав:
Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
Вы хоть погуглите откуда ноги растут у зеленой энергетики в Украине, это из-за 25% страдает 100%
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sasch
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:47
p_a_l написав:
Для тех кто в танке.
В Польше народ массово устанавливает солнечные панели БЕЗ аккумуляторов. Днем они отдают энергию от панелей государству, а ночью потребляют государственную обратно.
У них так можно. У нас так нельзя.
Поясните, почему у нас так нельзя?
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alter
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02
p_a_l написав:
Для тех кто в танке.
В Польше народ массово устанавливает солнечные панели БЕЗ аккумуляторов. Днем они отдают энергию от панелей государству, а ночью потребляют государственную обратно.У них так можно. У нас так нельзя.
1. Разница в доходах населения и стоимости элементов генерации. Стоимость подключения.(нищета населения Украины)
2. Дэиндустриализация Украины высвободила большое количество генерирующих мощностей, за которые раньше платила "Промышленность" - для населения это не подъёмные теперь цены.
3. Украина единственная страна в мире, где генерация электроэнергии с 1991 года пала, почти в 2 раза.
4. Атомные - в Украине так и не построен завод по изготовлению топливных стержней, что строительство которого подписывалось при Ющенко.
5. ТЕС и ТЕЦ - Украина подписала "Киотский протокол", и уже получила обналичила и вывела полученные средства за неиспользованный лимит выбросов.
6. СКМ пана Ахметова - привлекла инвесторов в Украину, что строят и продают Украине "зелёную энергию".(вот только изначально цены на которую кто-то устанавливал под себя)
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:26
Первый написав:
Читаючи коментарі розумієш що жоден дописувач не читав текст статті, а лише заголовок. Сумно:-(
Так а що неправильно люди пишуть про олігархічний вплив на інфраструктуру ?
Все вірно, в найближчому майбутьньому нас чекає енергетичний та інфраструктурний колапс
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pavilion_dv
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:09
olwico_k написав:
Мохната рука на Атоменерго в Україні благополучно перемагає. Кінець епохи бідності для олігархів. А 25% тепер мають тягнути на своїх плечах 73 % какаяразніцих!
А нічого, що це ще було зроблено, коли ті 25% скакали і прославляли свого "кумира"?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:15
Идет вброс пугалок, что-бы население молча проглотило рост тарифов на газ, воду, электрику, тепло...
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zloy_ukr
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