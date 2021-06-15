Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

fiona98 написав:
Или покупать в Европе по 12грн/кВт. Ето будет конец украинскому государству.
слугам олигархов и офшорным евроинтеграторам пофиг... влупят коммуналку раз в 5+ дороже потом начнут отнимать все за долги.. и все.. народ и так бежит кто может..особенно молодежь.. страну спасет разве что внешнее правление как в Южной Корее после войны..Янек новые блоки АЭС уже строил, Петюня отметился в деле проектами по мини-блокам АЭС, товарисч из цирковой отрасли вот тоже пообещал ХАЭС в том году 3 и 4 блок построить.. но это наверно было в стиле - рассмеши комика.. так как посмеялись и все затихло)..