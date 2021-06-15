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Україна зіткнеться з дефіцитом
власної електроенергії...

Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:20

Re: Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

  fiona98 написав:Или покупать в Европе по 12грн/кВт. Ето будет конец украинскому государству.
слугам олигархов и офшорным евроинтеграторам пофиг... влупят коммуналку раз в 5+ дороже потом начнут отнимать все за долги.. и все.. народ и так бежит кто может..особенно молодежь.. страну спасет разве что внешнее правление как в Южной Корее после войны..Янек новые блоки АЭС уже строил, Петюня отметился в деле проектами по мини-блокам АЭС, товарисч из цирковой отрасли вот тоже пообещал ХАЭС в том году 3 и 4 блок построить.. но это наверно было в стиле - рассмеши комика.. так как посмеялись и все затихло)..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:23

Re: Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...

  alter написав:Поясните, почему у нас так нельзя?
а кто сказал что нельзя? Ставьте сетевую СЭС на крыше дома и будет счастье..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:39

Обезьянки на самокатах, со своими дрессировщиками валят остатки любых перспектив в энергетике Украины:
" https://v-variant.com.ua/na-donetchyne- ... -za-dolhy/
23 ИЮНЯ 2021, 19:15
«Обесточивают шахты ГП "Мирноградуголь". В аварийном режиме шахтеров поднимают на поверхность, потому что будут отключены шахтные подъемы», – написал Волынец. Он уточнил, что за долги также отключают шахты ГП «Первомайскуголь», ГП «Шахта им.М.С.Сургая» и шахта «Южнодонбасская 1».

«Различные операторы – поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности. Долги шахт за электроэнергию в современных условиях – скорее станадартная ситуация, чем ЧП. Тем более это не вопрос к работягам-шахтерам, которые добросовестно выполняют свои обязанности», – подчеркивает Волынец.

По его словам, сегодняшняя ситуация с одновременным обесточиванием шахт «больше похожа на сговор с молчаливого согласования Минэнерго».

Глава НПГУ возмущается, почему «отмалчивается местная власть», руководители областного и городских уровней, не реагируют силовые структуры. «Сейчас актуальна не только угроза затопления шахт, загазованности объектов со всеми закономерными экологическими последствиями. Где будут работать тысячи привлеченных к работе в области украинцев?», – задает вопрос Волынец."

Напомню: 18% электроэнергии генерируемой в Украине на 91й год потребляли и оплачивали шахты.
Kudrjavuy
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