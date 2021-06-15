Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
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fiona98 написав:Или покупать в Европе по 12грн/кВт. Ето будет конец украинскому государству.
слугам олигархов и офшорным евроинтеграторам пофиг... влупят коммуналку раз в 5+ дороже потом начнут отнимать все за долги.. и все.. народ и так бежит кто может..особенно молодежь.. страну спасет разве что внешнее правление как в Южной Корее после войны..Янек новые блоки АЭС уже строил, Петюня отметился в деле проектами по мини-блокам АЭС, товарисч из цирковой отрасли вот тоже пообещал ХАЭС в том году 3 и 4 блок построить.. но это наверно было в стиле - рассмеши комика.. так как посмеялись и все затихло)..
Обезьянки на самокатах, со своими дрессировщиками валят остатки любых перспектив в энергетике Украины: " https://v-variant.com.ua/na-donetchyne- ... -za-dolhy/ 23 ИЮНЯ 2021, 19:15 «Обесточивают шахты ГП "Мирноградуголь". В аварийном режиме шахтеров поднимают на поверхность, потому что будут отключены шахтные подъемы», – написал Волынец. Он уточнил, что за долги также отключают шахты ГП «Первомайскуголь», ГП «Шахта им.М.С.Сургая» и шахта «Южнодонбасская 1».
«Различные операторы – поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности. Долги шахт за электроэнергию в современных условиях – скорее станадартная ситуация, чем ЧП. Тем более это не вопрос к работягам-шахтерам, которые добросовестно выполняют свои обязанности», – подчеркивает Волынец.
По его словам, сегодняшняя ситуация с одновременным обесточиванием шахт «больше похожа на сговор с молчаливого согласования Минэнерго».
Глава НПГУ возмущается, почему «отмалчивается местная власть», руководители областного и городских уровней, не реагируют силовые структуры. «Сейчас актуальна не только угроза затопления шахт, загазованности объектов со всеми закономерными экологическими последствиями. Где будут работать тысячи привлеченных к работе в области украинцев?», – задает вопрос Волынец."
Напомню: 18% электроэнергии генерируемой в Украине на 91й год потребляли и оплачивали шахты.