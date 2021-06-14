АТ «Укрзалізниця» («УЗ») за I квартал 2021 року відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 млрд грн.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:36
«Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн збитків за I квартал
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн збитків за I квартал.
Додано: Сер 23 чер, 2021 07:36
Как может руководство и всякие наблюдательные советы получать зарплаты в сотни тысяч,если предприятие убыточное???Где логика,где здравый смысл рыночной экономики???
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