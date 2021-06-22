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«Укрзалізниця» отримала 1,7
млрд грн збитків за I квартал

«Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн збитків за I квартал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:36

«Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн збитків за I квартал

Пропонуємо до обговорення:
АТ «Укрзалізниця» («УЗ») за I квартал 2021 року відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 млрд грн.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» отримала 1,7 млрд грн збитків за I квартал.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:36

Как может руководство и всякие наблюдательные советы получать зарплаты в сотни тысяч,если предприятие убыточное???Где логика,где здравый смысл рыночной экономики???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:54

Если провести независимый аудит компании то окажется что она далеко не убыточна с такими то ценами на грузоперевозки, не зря ведь её хотят разделить,электрички спихнут на государство где реальные убытки а вот лакомые куски разделят между своими людьми и назовут это реформой Укрзализныци))))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:57

Не зря Лещу продлили контракт на 3 месяца )
Вкладчик1234
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Модератори: Ірина_, Модератор

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