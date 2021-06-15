Тарифи для населення на гарячу воду та опалення в 2021 році зростуть 33%.
Дивися повний текст Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу воду цьогоріч на третину.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:51
Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу воду цьогоріч на третину.
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:16
И главное нельзя отключиться от центрального отопления(вертикальная разводка), крепостное право.
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:47
Англосакси розуміють що для туземців підняти комуналку в три рази - можуть бунтувати. Тому геноцидядь поетапно
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