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Кабмін очікує зростання тарифів
на опалення і гарячу...

Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:51

Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи для населення на гарячу воду та опалення в 2021 році зростуть 33%.

Дивися повний текст Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу воду цьогоріч на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:51

На треть?
Обещали в 2 раза минимум. Или сократили аппетит?
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:16

И главное нельзя отключиться от центрального отопления(вертикальная разводка), крепостное право.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:47

Англосакси розуміють що для туземців підняти комуналку в три рази - можуть бунтувати. Тому геноцидядь поетапно :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:24

  rapyd777 написав:И главное нельзя отключиться от центрального отопления(вертикальная разводка), крепостное право.

Можно, но сложно: аж всем домом решение про отключение принять нужно. :lol:
Но если это "крепостное право" только паре человек из всего дома муляет -- тут только выезд из бабушатника поможет :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:38

Українець я сподіваюсь це сарказм?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:08

А битой по печени в ближайшую осень они не ожидают?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:17

Кабмин ожидает?ещё бы ему не ожидать свои же собственные распоряжения)))или у нас повышение всего и вся обходится без него?У нас в стране каждая реформа или новшество начинается что тебе залазят в карманы и смотрят что ещё там завалялось для очередной реформы...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:27

Ахахах. Кабмин ожидает роста тарифов. Сами подняли тарифы и цены и сами ожидают рост?
fiona98
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