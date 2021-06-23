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Кабмін очікує зростання тарифів
на опалення і гарячу...

Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:18

  zloy_ukr написав:...
1. отопление - последние годы было по 1800 грн. (1Гкал.);
после повышения станет 2400 грн. (1Гкал.); Отключатся - нельзя!!
...

  _hunter написав:
  rapyd777 написав:И главное нельзя отключиться от центрального отопления(вертикальная разводка), крепостное право.

Можно, но сложно: аж всем домом решение про отключение принять нужно. :lol:
Но если это "крепостное право" только паре человек из всего дома муляет -- тут только выезд из бабушатника поможет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:42

Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...

Пока они не сделают тарифы выше европейских - не успокоятся. Интересно, сколько здесь людей к тому времени останется.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:17

Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...

  zloy_ukr написав:Похоже, всех считают за идиотов

Не за идиотов, а за лохов. И не похоже, а там так и есть. Схватили звезду.
Вот что по их поведению точно похоже, так это то что за всю жизнь ими были прочитаны пару книг и одна из них Букварь, а вторая "Приключения Чипполино". И вторая для них как настольная Библия, согласно которой эти синьоры-помидоры и живут.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:27

Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...

Они как и Барыга думают что вечны... тот тарифы тоже доподнимал...всех кто придумал и голосует надо поименно запоминать и ни в коем случае не голосовать за них потом в не зависимости в какой цвет они перекрасятся.. а так вывод просто янелох окончательно лег под олигархов.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:27

Пенсы, как платили, так и будут платить, остальным, кто ложил на это не Воровское дело:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72159
Содержанием можно подробно ознакомиться отсюда http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 5377A.html
Kudrjavuy
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