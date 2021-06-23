RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін очікує зростання тарифів
на опалення і гарячу...

Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:18

  zloy_ukr написав:...
1. отопление - последние годы было по 1800 грн. (1Гкал.);
после повышения станет 2400 грн. (1Гкал.); Отключатся - нельзя!!
...

  _hunter написав:
  rapyd777 написав:И главное нельзя отключиться от центрального отопления(вертикальная разводка), крепостное право.

Можно, но сложно: аж всем домом решение про отключение принять нужно. :lol:
Но если это "крепостное право" только паре человек из всего дома муляет -- тут только выезд из бабушатника поможет :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:17

Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...

  zloy_ukr написав:Похоже, всех считают за идиотов

Не за идиотов, а за лохов. И не похоже, а там так и есть. Схватили звезду.
Вот что по их поведению точно похоже, так это то что за всю жизнь ими были прочитаны пару книг и одна из них Букварь, а вторая "Приключения Чипполино". И вторая для них как настольная Библия, согласно которой эти синьоры-помидоры и живут.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6742
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3177 раз.
Подякували: 2037 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:27

Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...

Они как и Барыга думают что вечны... тот тарифы тоже доподнимал...всех кто придумал и голосует надо поименно запоминать и ни в коем случае не голосовать за них потом в не зависимости в какой цвет они перекрасятся.. а так вывод просто янелох окончательно лег под олигархов.
Джон
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 16.03.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:09

Похоже, что олигархат окончательно захватил власть в этой стране!!!
escape2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:23

Повышение цен, вместо заявленных 30%, практически на всю коммуналку составят от 70до 100%
https://karachun.com.ua/kak-izmenyatsya ... goda-22469
Вероятно Вы ещё молоды и не понимаете словосочетания:
"Здравствуй 92й год"
"Кравчук и его молодая команда"
"Клоуны на самокатах", "зелёные пакращувачи"
и т.д. https://goloskarpat.info/analytics/60d3780b6a1e5/
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8831
З нами з: 20.09.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
R2 » Чет 24 чер, 2021 09:47
6 145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 12:36
vitaliy_berdinskikh
Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання...
R2 » Сер 23 чер, 2021 22:03
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 00:38
EKO
В НБУ назвали причини зростання цін на нерухомість
R2 » Сер 23 чер, 2021 11:37
4 223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 21:19
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95622)
24.06.2021 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.