_hunter написав:
Можно, но сложно: аж всем домом решение про отключение принять нужно.
Но если это "крепостное право" только паре человек из всего дома муляет -- тут только выезд из бабушатника поможет
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:18
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:17
Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
Не за идиотов, а за лохов. И не похоже, а там так и есть. Схватили звезду.
Вот что по их поведению точно похоже, так это то что за всю жизнь ими были прочитаны пару книг и одна из них Букварь, а вторая "Приключения Чипполино". И вторая для них как настольная Библия, согласно которой эти синьоры-помидоры и живут.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:27
Re: Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
Они как и Барыга думают что вечны... тот тарифы тоже доподнимал...всех кто придумал и голосует надо поименно запоминать и ни в коем случае не голосовать за них потом в не зависимости в какой цвет они перекрасятся.. а так вывод просто янелох окончательно лег под олигархов.
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:23
Повышение цен, вместо заявленных 30%, практически на всю коммуналку составят от 70до 100%
Вероятно Вы ещё молоды и не понимаете словосочетания:
"Здравствуй 92й год"
"Кравчук и его молодая команда"
"Клоуны на самокатах", "зелёные пакращувачи"
и т.д.
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