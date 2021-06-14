|
|
Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Promin Aerospace залучила 500 тисяч доларів інвестицій у раунді pre-seed для побудови найменшої орбітальної ракети в історії.
Дивися повний текст Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94191
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:00
Promin Aerospace звучит приблизительно. как Жмеринка Ltd. Limited
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор