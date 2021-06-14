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Український стартап хоче створити
надмалу орбітальну ракету

Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:00

Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Promin Aerospace залучила 500 тисяч доларів інвестицій у раунді pre-seed для побудови найменшої орбітальної ракети в історії.

Дивися повний текст Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:00

Promin Aerospace звучит приблизительно. как Жмеринка Ltd. Limited
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