Компанія Promin Aerospace залучила 500 тисяч доларів інвестицій у раунді pre-seed для побудови найменшої орбітальної ракети в історії.
Дивися повний текст Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:00
Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету
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Дивися повний текст Український стартап хоче створити надмалу орбітальну ракету.
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